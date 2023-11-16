دولاب مخدرات متحرك.. تفاصيل اعترافات تاجر حشيش في القاهرة

أدلى متهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامه بالاتجار في المواد المخدرة منذ فترة كبيرة، وأنه مقيم بمحافظة المنيا وكان فى طريقه لتسليم شحنة مخدرات لعملائه بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته 47 كيلو حشيش داخل سيارة أجرة قيادة سائق حسن النية، وبمواجهته اعترف بحيازته لها بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها.

وطالبت جهات التحقيق بتحليل عينة من المخدرات التي ضبطت بحوزة المتهم، والكشف عن الصحيفه الجنائية له لبيان ارتكابه جرائم سابقة من عدمه لاستكمال التحقيقات.