الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دولاب مخدرات متحرك.. تفاصيل اعترافات تاجر حشيش في القاهرة

حشيش
حشيش

أدلى متهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامه بالاتجار في  المواد المخدرة منذ فترة كبيرة، وأنه مقيم بمحافظة المنيا وكان فى طريقه لتسليم شحنة مخدرات لعملائه بالقاهرة. 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته 47 كيلو حشيش داخل سيارة أجرة قيادة سائق حسن النية، وبمواجهته اعترف بحيازته لها بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها. 

وطالبت جهات التحقيق بتحليل عينة من المخدرات التي ضبطت بحوزة المتهم، والكشف عن الصحيفه الجنائية له لبيان ارتكابه جرائم سابقة من عدمه لاستكمال التحقيقات. 

متهم الاتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة تحقيقات النيابة 47 كيلو حشيش سيارة أجرة

مواد متعلقة

المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار بالمخدرات والشروع في قتل نقيب شرطة وخفير نظامي بالفيوم

ضبط تشكيل عصابى غسل 35 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

مجلس الأهلى ينهى استعداده لانعقاد الجمعية العمومية العادية

نسرين طافش تنتهي من الاستكتاب بالطب الشرعي في المعارضة على حكم حبسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة