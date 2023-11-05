الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء العقارات وسيارة).

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السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات ببولاق الدكرور

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ(35 مليون جنيه تقريبًا). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة غسل الأموال أموال جارة المخدرات

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