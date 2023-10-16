الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لعاطل للإتجار وحيازة مواد مخدرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، غرامة مبلغ 100 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في  مخدر الحشيش، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين والمستشار سامح سعيد سمك.

بلاغ من ضباط مكافحة المخدرات 

ترجع أحداث الواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة  وتحرر محضر رقم رقم 1484 لسنة 2023 جنايات الرمل ثان.

ضبط المتهم والمضبوطات 

كشفت التحقيقات قيام المتهم " ر.ا.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة مخدر الحشيش، و استصدرت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إذن بضبط المتهم وتفتيشه وأثناء تواجده في أحد الطرق العامة مستقل دراجة نارية ويحمل جوال بلاستيكي، تم إلقاء القبض على المتهم، وبتقتيش الجوال بحوزته تبين أنه يحوي علي 200 طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، واقر المتهم وبحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.
كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

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