السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات ببولاق الدكرور

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين متهمين بترويج مخدر الحشيش في بولاق الدكرور بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2023 لحيازة المتهمين مخدر الحشيش بقصد الاتجار والكسب غير المشروع. 

وتبين أن المتهمين عملا في حيازة وترويج المواد المخدرة في دائرة قسم بولاق الدكرور، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وهاتفين محمولين ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

السجن المشدد مخدر الحشيش الكسب غير المشروع

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