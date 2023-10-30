الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات في الخنكة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان ابودنيا، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وحسام رشدى عمار، ووكيل النيابة لؤى حسنين، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة والسجن لمدة سنة مع الشغل وغرامة 5 ألاف جنيه لإحرازه سلاح نارى بدائرة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4756 لسنة 2022 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 3906 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم"و.س.ح"، في يوم 26 / 12 / 2022، بدائرة قسم الخانكة، محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش، وأحرز ذخيرة ( طلقة خرطوش) مما تستعمل علي السلاح الناري دون أن يكون مرخص له حيازة أو احرازه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموم معاون مباحث قسم شرطة الخانكة والقوه المرافقة له، وذلك بأن اشهر صوبهم سلاح ناري " فرد خرطوش، وذلك بغرض منعهم من أداء وظيفتهم، كما أحرز سلاح أبيض " سكين".

وتوصلت تحريات المباحث لحيازة واحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.


وأوضحت التحريات أن المتهم حين استشعر قدوم رجال الشرطة أخرج من بين طيات ملابسه سلاح ناري شارعا في اشهاره صوبهم للحيلولة دون ضبطه الا انه أنقض عليه وتمكن من ضبطه وانتزع من يده السلاح الناري والذي تبين أنه فرد خرطوش مذخر بطلقة "خرطوش" وبتفتيش الحقيبة احراز المتهم عثر بداخلها علي اخري تحوي عدد تسع قطع بنية اللون وكذا فارغ علبة سجائر تحوي عدد سبع قطع بنية اللون لما ثبت أنهم جميعا لجوهر الحشيش المخدر وكذا عثر علي مبلغ مالي وسلاح أبيض "سكين" وبتفتيش شخصة عثر علي عدد اثنان هاتف محمول.


وبمواجهته بالمضبوطات أقر باحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته ومقاومة رجال الضبط والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل تواصله بالعملاء والمبلغ المالى حصيلة الإتجار.

جنايات بنها تجارة المخدرات امن القليوبية مدينة الخانكة قضية مخدرات

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