الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات في سب لاعب بيراميدز

حسين الشحات
حسين الشحات

أنكر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، الاتهامات المنسوبة اليه بسب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة جمعت بين الفريقين وقال ردّا على اتهام الشيبي له: "انا مسبتش الدين". 

وأكد نجم الأهلي خلال التحقيقات، أن ما صدر منه غير مقصود وما هي إلا عصبية ملعب فقط، وانه تم التصالح بين الطرفين وقتها، ولم تحدث أي أزمة منذ  الواقعة، بدليل المصافحة بعد اللقاء.

وأخلت نيابة القاهرة الجديدة سبيل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي.

وقام محامي حسين الشحات بتسديد الكفالة الموقعة من قبل النيابة وخروج اللاعب من النيابة العامة في القاهرة الجديدة إلى التمرين في النادي، حيث طلب المحامي أشرف عبدالعزيز استدعاء الشهود في الواقعة وهم لاعبي النادي الأهلي محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهرباء.

 

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وباشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في البلاغ رقم ٤٦٩٦٠٧ لسنة ٢٠٢٣ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت يوم 23 يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل، وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة لفحص الفيديوهات المقدمة وتقديم تقريره بشأنها وفور ورود التقرير سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.

ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدمًا ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية.

كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز مسبتش الدين

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