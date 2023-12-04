عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

أخلت نيابة القاهرة الجديدة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من سراى النيابة في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي.

وقام المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بتسديد الكفالة الموقعة من قبل النيابة وخروج اللاعب من النيابة العامة في القاهرة الجديدة إلى التمرين في النادي، حيث طلب المحامي أشرف عبدالعزيز استدعاء الشهود في الواقعة وهم لاعبو النادي الأهلي محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

حيث استمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال اللاعب حسين الشحات والذي نفى قيامه بـ «سب الدين» خلال المشادة التي نشبت بينه وبين اللاعب محمد الشيبي، وعقب الانتهاء من الاستماع لأقواله قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وخرج بالفعل من سراى النيابة.