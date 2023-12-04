الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كروان مشاكل: "انجي دفعتلي فلوس عشان أصور معاها فيديو المطبخ"

كروان مشاكل
كروان مشاكل

قال التيك توكر كروان مشاكل خلال مناقشته أمام رجال المباحث أن انجي حمادة اتفقت معه على تصوير مقطع فيديو يجمع بينهما لجمع أكبر قدر من المشاهدات مستغلة عدد متابعيه الضخم ودفعت له مبلغ مالي مقابل ذلك.

وأضاف أنهما قاما بتصوير مقطع فيديو داخل المطبخ نشره تحت عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة" وخلال فترة قليلة من بثه حقق مشاهدات واسعة. 

ورغم انتشار عقد زواج عرفي جمعه بها أنكر كروان مشاكل زواجه من إنجي حمادة قائلا: متجوزتهاش وكنا بنصور مع بعض عادي في شقتها عشان نكسب أرباح من مشاهدات الفيديو اللي من النوعية دي عشان بتجيب فلوس. 

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة إنجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة. 

وكشفت التحريات أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مأمورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره. 

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انجي حمادة استغلتني.. كروان مشاكل يفجر مفاجأة حول هوية مصور فيديو المطبخ

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القصة الكاملة لهروب كروان مشاكل من القاهرة والقبض عليه في سوهاج

بلاغ إلكتروني

وتقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة. 

وقالت الجندي إنها تقدمت ببلاغ ضد صاحب صفحة التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" اتهمتهما فيه بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء بعد نشر عدة مقاطع فيديوها آخرها فيديو يحمل عنوان "كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

وتضمن البلاغ قيام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة، مطالبًا بإلقاء القبض عليهما وإغلاق القناة المشار إليها.

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