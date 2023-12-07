الباز: ما يحدث فى غزة الآن يتجاوز حد الجنون والتوحش وسيلاحق العالم "العار"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما يحدث في غزة الآن يتجاوز حد الجنون والتوحش، مؤكدًا أنه سيظل ما حدث ويحدث داخل غزة عار يلاحق العالم.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "أن التصريحات الصادرة عن عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي في حكومة نتنياهو، التي حث فيها السلطات الإسرائيلية على إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تؤكد أن مخطط الاحتلال لا رجعة فيه".

وأوضح “الباز” أن مصر لديها في الملف الفلسطيني ثابتين أسياسيين وهما، الأول هي رفض تهجير الفلسطنيين من أراضيهم وحل الدولتين، ووقف إراقة دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما نراه هو جزء صغير مما يحدث في الشعب الفلسطيني، وما يحدث هو خارج الإنسانية.

وعن الثابت الثاني، قال “الباز”، الثابت المصري الثاني هو الحفاظ على أراضينا المصرية، موضحًا أن رغبة الاحتلال في نقل الفلسطينيين إلى سيناء لا تزال موجودة، وهو ما يؤكد استمرار الهجوم الوحشي من جانب الاحتلال على غزة وتوجيههم نحو الجنوب.

وواصل: "مصر تخوض تحديا كبيرا جدًا ويمكن أن نراه الأيام القادمة أحداث، ويجب على الشعب المصري أن يكون يدا واحدة، رافضا أي مساس بأراضينا وواقفا وراء القيادة المصرية والمؤسسات.