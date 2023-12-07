الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال أبوالفتوح: الإقبال على المشاركة فى الانتخابات سيعكس إصرار الشعب على استمرار معركة البناء

النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، ثقته في إقبال المصريين على صناديق الاقتراع في أيام التصويت المقررة للماراثون الرئاسي في أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، لإنفاذ إرادتهم الوطنية الواعية في مشهد ديمقراطي راق ومتحضر يعكس للعالم ما تشهده مصر من تطور غير مسبوق في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال ممارسة حقوقهم السياسية، موضحًا أن المصريين سيسطرون ملحمة جديدة تعكس إصرار وإرادة الشعب المصري العظيم صاحب السيادة، في استكمال معركة البناء والذي يضرب المثل دومًا في الوعي والوطنية، وتأكيد أن الشعب المصري يقف قيادة وشعبًا في وجه أي محاولة تهدد استقرار الوطن وأمنه القومي.

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جني الثمار

وأضاف "أبوالفتوح" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد الأفضل والأنسب للمرحلة القادمة والتي ستشهد جني ثمار ما شهدناه من نهضة غير مسبوقة بجاهزية بنية أساسية جعلت جودة الطرق 28 عالميًا، وزيادة نسبة الأرض المعمورة التي كانت في 2014 بنسبة 7%، والآن مصر تعيش على مساحة 14%، ولدينا محطات طاقة وموانئ ومطارات وبنية تكنولوجية واسعة، لافتًا إلى أن كل تلك المشروعات القومية كانت سر انخفاض معدلات البطالة والتي استوعبت العمالة المصرية في المجالات كلها، فضلًا عن تيسير مناخ دعم وتمكين القطاع الخاص واتخاذ إجراءات حماية اجتماعية وقائية للفئات الأولى بالرعاية وتضخ فيها أموالًا تزيد سنويًا.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة بما يحقق مزيدا من المساحات في المجال العام ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.

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وأكد "أبوالفتوح"، أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية ستبعث برسالة مهمة للخارج وتؤكد للعالم أن المصريين على قلب رجل واحد وجميعهم يدعمون الدولة ويقفون خلفها بما لديهم من وعي وإرادة في حقيقة ما تواجهه مصر من مخاطر، تتطلب من الجميع تلبية نداء الوطن لاستكمال معركة البناء والبقاء للدولة المصرية.

النائب جمال أبوالفتوح الانتخابات الرئاسية المشاركة بفاعلية الرئيس عبدالفتاح السيسي صناديق الاقتراع

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