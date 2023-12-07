واشنطن بوست تكشف خطة حماس المخادعة للاحتلال فى عملية "طوفان الأقصى"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن ملامح من خطة الخداع الاستراتيجية التي نفذتها حركة حماس على حكومة الاحتلال، حتى لا يشك بها الاحتلال ويدرك أنها تخطط لعملية "طوفان الأقصى".

خطة حماس المخادعة

ووفقا للصحيفة، فقد قال ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية إن حركة حماس خططت للعملية منذ قرابة العام الواحد، ومنحت شعورا وهميا للاحتلال.

وتابع: حماس وضعت خطتها بناءً على معلومات استخباراتية عالية المستوى، وعندما نفذت خطتها كان لديها معلومات متعددة حول القواعد العسكرية الإسرائيلية، فضلا عن كافة المعدات والأسلحة التي تستخدمها كل وحدة من وحدات الجيش الإسرائيلي.

وقال الضابط الإسرائيلي إن أكبر طريقة كانت لدى حماس لخداع الاحتلال هى إعطاؤهم معلومات عن حركة الجهاد الإسلامى حتى تقتنع إسرائيل بأن حماس تريد التعاون مع إسرائيل، في نفس الوقت الذي تصر فيه الحركة على لسان قادتها بأنها مهتمة بإصلاح القطاع اقتصاديا أكثر من الحرب مع إسرائيل.

ووفقا للضابط الإسرائيلي، فقد تلقى الجيش الإسرائيلي إنذارا في أبريل الماضي يفيد بأن هناك عمليات تسلل لحركة حماس في عدد من الكيبوتس الصغيرة، ولكن الجيش الإسرائيلي كان يرى طوال الوقت أنه جاهز ومستعد لأي معارك.

الاحتلال يعتقل 42 فلسطينيًا بالضفة نصفهم من عمال غزة

واعتقلت قوات الاحتلالالإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 فلسطينيا، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من عمال غزة، في وقت اقتحم فيه المستوطنون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الاحتلال.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من الخليل، و19 عاملا من غزة يقطنون في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من البلدة القديمة من مدينة نابلس، واثنين من عمال غزة في قرية قوصين غرب المدينة، فيما اعتقلت 5 مواطنين 3 منهم من عمال قطاع غزة من مخيمات العزة وعايدة شمال والدهيشة جنوبا في بيت لحم.