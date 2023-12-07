بعد قذائف مدفعية.. الديمقراطيون يطالبون بايدن بالرقابة على استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية

يواجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإدارته، ضغوطًا من الديمقراطيين التقدميين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور إليزابيث وارين، لتعزيز الرقابة على استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة العسكرية الأمريكية في غزة لتقليل عدد القتلى المدنيين.

الحرب في غزة

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإنه في رسالة إلى الرئيس بايدن، أثار أعضاء مجلس الشيوخ قلقهم بشأن إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية عيار 155 ملم - وهي أسلحة متفجرة غير موجهة يتراوح نصف قطرها بين 100 و300 متر - بالقرب من مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

رسالة الديمقراطيين

وكتبوا في رسالتهم الموجهة لبايدن: "لقد استخدمت قوات الدفاع الإسرائيلية هذه القذائف في السابق لضرب المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الأحياء والمستشفيات والمدارس والملاجئ والمناطق الآمنة، ما تسبب في عدد مذهل من الوفيات بين المدنيين"، وحذّرت جماعات المجتمع المدني، وزير الدفاع لويد أوستن، من تقديم تلك القذائف لإسرائيل.

وكتبوا: "إن منع الإضرار بالمدنيين هو حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية، والسياسة الأمريكية والقانون الدولي يتطلبان استخدام الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى الحكومات الأجنبية، بما في ذلك إسرائيل، بطريقة تتفق مع حماية أرواح المدنيين".

وقاموا بتوزيع الرسالة قبل تصويت إجرائي رئيسي في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، لبدء النقاش حول حزمة مساعدات خارجية طارئة بقيمة 110 مليارات دولار تشمل 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل.

وأعربوا عن مخاوفهم بشأن ما أسموه "عدم كفاية الشفافية حول عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل" لأنه يُسمح لإسرائيل باستخدام التمويل العسكري الأجنبي من الولايات المتحدة لشراء أسلحة أمريكية مباشرة من مصنعي الأسلحة المحليين، الأمر الذي يتطلب فقط إخطارات سرية عن تلك المبيعات إلى إسرائيل.

ويقولون إن المشرعين لا يعرفون الدور الذي لعبته الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، لأن القوات الإسرائيلية منعت جماعات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الإعلامية من زيارة غزة.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "يجب على إدارتكم التأكد من استخدام التوجيهات والمعايير الحالية لتقييم التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم أسلحة أمريكية في هجمات تلحق الضرر بالمدنيين من أجل حماية سلامة المدنيين بشكل أكثر صرامة أثناء العمليات الإسرائيلية في غزة".

رفض تقديم مساعدات عسكرية لتل أبيب

وقال أحد الموقعين على الرسالة، السيناتور بيرني ساندرز (الجمهوري عن ولاية فيرمونت)، بالفعل إنه سيعارض تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل دون شروط للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

ويقول الجمهوريون في مجلس الشيوخ: "إنهم سيعرقلون مشروع القانون لأنه لا يتضمن إصلاحات في سياسة الهجرة واللجوء للحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الذين وقعوا على الرسالة الموجهة إلى بايدن بتقارير صحفية تفيد بأن وزارة الدفاع أرسلت جنرالًا واحدًا فقط من مشاة البحرية لتقديم المشورة لإسرائيل حول كيفية التخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين، وأن المسئولين العسكريين الأمريكيين لم يحددوا بعد، الضمانات أو يوضحوا كيف يجب على إسرائيل استخدام الأسلحة الأمريكية.