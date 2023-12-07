الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: 60% من مصابى غزة بحاجة للعلاج بالخارج

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشفت الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وجود 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج بالخارج، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

القطاع الصحى فى غزة يواجه أزمة خانقة

وفي وقت سابق، أكد الدكتور عبدالرحيم الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن القطاع الصحي في غزة يواجه أزمة خانقة، نتيجة تعرض عدد من المستشفيات للقصف والتدمير، وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة شمال غزة، ما حال دون وصول الإمدادات الطبية والوقود اللازمين لتشغيل المرافق الصحية.

وقال "الحنجل"، في حديث هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بصعوبة بالغة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى والمصابين، مشيرًا إلى أنه يمتلك 7 سيارات إسعاف فقط في شمال غزة، وهي عرضة للتوقف في أي لحظة بسبب نفاد الوقود، واستهداف قوات الاحتلال لها بالرصاص والقذائف.

الهلال الأحمر الفلسطيني مصابي غزة فلسطين القطاع الصحي في غزة

مواد متعلقة

مقبرة جماعية لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان فى غزة

مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق نار فى مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

الاحتلال يكثف غاراته الجوية على حيى اليرموك والدرج فى مدينة غزة

مجلس الشيوخ الروسى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 280 من كوادرنا فى قطاع غزة

"سرايا القدس" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند فى بيت لاهيا وجباليا

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تعلن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم

نقابيو قطاع البترول يعلنون تأييدهم للسيسي خلال لقاء بمقر الحملة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة بلدات فى جنوب لبنان

الاحتلال يعتقل 42 مواطنًا على الأقل من الضفة نصفهم من عمال غزة