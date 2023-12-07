مقبرة جماعية لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان فى غزة

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إنه جرى حفر مقبرة جماعية، أمس، بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة، وفقًا لتصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتدمير مستشفى الإندونيسي وحصار مستشفيي العودة وكمال عدوان.

واستُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية مسجدًا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.