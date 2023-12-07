الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقبرة جماعية لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان فى غزة

مقبرة جماعية
مقبرة جماعية

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إنه جرى حفر مقبرة جماعية، أمس، بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة، وفقًا لتصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتدمير مستشفى الإندونيسي وحصار مستشفيي العودة وكمال عدوان.

واستُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية مسجدًا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.

طائرة حربية إسرائيلية المستشفى الأندونيسي مستشفى العودة مستشفى كمال عدوان جباليا الصحة في غزة

مواد متعلقة

مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق نار فى مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

الاحتلال يكثف غاراته الجوية على حيى اليرموك والدرج فى مدينة غزة

مجلس الشيوخ الروسى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 280 من كوادرنا فى قطاع غزة

"سرايا القدس" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند فى بيت لاهيا وجباليا

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت

"القاهرة الإخبارية": إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى نابلس

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تعلن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم

مباحثات مصرية أمريكية فى مجال الطاقة واستخدام الكربون وتخزينه خلال قمة COP28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة نصفهم من عمال غزة

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية