الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي القائد الأمثل لمواجهة تحديات المرحلة الاستثنائية الراهنة

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، المصريين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لرسم مستقبل يليق بالدولة المصرية لا سيما في هذا الوقت الاستثنائي الذي نمر به ويحتاج لاختيار القائد الأنسب والأمثل للتعامل مع ما يحمله من أعباء وتحديات. 

 وأبدى النائب  ثقته في أن المصريين سيظهرون في صورة وطنية مشرفة تعكس اصطفافهم خلف الدولة المصرية ومؤسساتها، في مواجهة أي خطر يهدد أمنها القومي ودعمهم لكل ما تتخذه من قرارات تحقق الاستقرار والتنمية، وتستكمل ما بدأته ملحمة 30 يونيو من إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات بالدولة.

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الانتخابات الرئاسية تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الخميس

حدث مهم لترسيخ دعائم الديمقراطية 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستحقاق الرئاسي حدث مهم وفاصل في ترسيخ دعائم الديمقراطية، لذلك تحرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على تذليل أية تحديات تحول دون ممارسة الناخبين حقهم الدستوري وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يبعث برسالة طمأنة للناخب في توافر ضمانات النزاهة والشفافية التي تؤكد وصول صوت الناخب بأمان.

 وشدد على أن التحديات الراهنة تعكس أهمية وجود قائد يليق بحجم مصر ومكانتها الإقليمية، لذلك نرى الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الأمثل لقيادة مصر بما يمتلكه من خبرات ورؤى تمكنه من تجاوز تلك التحديات وحفظ السلام والاستقرار بالعبور بها إلى بر الأمان.

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وأضاف "عمار"، إن الرئيس السيسي حرص على ضخ مسارات التعمير والتنمية في كل محافظات مصر التي كانت منسية لعهود طويلة، واستطاع على مر الـ 9 سنوات الماضية، الانتقال من الفوضى إلى مقاومة الإرهاب وبناء المؤسسات وإنشاء بنية أساسية متميزة تساعد على الانطلاقة للمستقبل، وتبلور ذلك 15 ألف مشروع متنوع على مدار 9 سنوات، خاصة مع الالتفاف الشعبي الجارف الذي حظي به وإيمان المصريين بقدرتهم على تجاوز المحن، وحرص على السير بخطى ثابتة وواثقة نحو المكانة المرموقة التي نصبوا إليها جميعا لدولتنا العظيمة.

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