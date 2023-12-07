مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاقتحام يأتي تزامنًا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستعمرون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق.

وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد.

مقتل جنديين إسرائيليين خلال معارك في غزة

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل جنديين من جنوده خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وفق هيئة البث العبرية.

وبإعلان جيش الاحتلال، عن مقتل جنديين من جنوده، ترتفع حصيلة القتلى إلى 88 منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

ووفقًا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 413 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود، في وقت أقر الاحتلال بمقتل 10 بينهم 7 ضباط في 24 ساعة.

وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفًا والجرحى 43 ألفًا، معظمهم نساء وأطفال.