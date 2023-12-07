الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة بلدات فى جنوب لبنان

تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف المدفعي استهدف أطراف حولا ومركبا ووادي السلوقي في الحدود الجنوبية.

وأشارت إلى أنه سُجل صباح اليوم، تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى الساحل البحري جنوبًا.

القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي

ولفتت إلى أن القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، عاشت الليل الفائت هدوءًا حذرًا، خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي المعادي وصوت انفجار اعتراضي في سماء منطقة صور، وسقوط قذيفة في البحر قبالة منطقة باب التم في محلة القاسمية لم يعرف مصدرها وماذا استهدفت في عرض البحر.

إدارة الكوارث الطبيعية

ونوهت بأن وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور سجلت حتى أمس عشرين ألف نازح من القرى الجنوبية توزعوا على خمسة مراكز إيواء في مدينة صور، ولا تشمل عشرات المئات ممن نزحوا الى مناطق أخرى ولم يسجلوا ضمن إدارة الكوارث.

وأكدت إدارة الكوارث أنها تعاني ضعف الإمكانات المتاحة، علمًا بأن عددًا من القرى التي لا تزيد على الأربعين قرية ليس فيها مأمن لحياة المدنيين بعد أن استهدف العدو المنازل والمدنيين والصحفيين وسيارات الإسعاف ومشاريع الدواجن والمواشي والطاقة البديلة.