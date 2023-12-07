الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله اللبنانى يعلن إصابة موقعين إسرائيليين

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة، مؤكدًا إصابتهما مباشرة، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي

وتعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، الخميس، لقصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، وعلما الشعب، وطير حرفا، ووادي السلوقي، في جنوب لبنان.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترًا شديدًا وتبادلًا متقطعًا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفًا و248 شهيدًا، بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفًا و616 جريحًا، وفق آخر الإحصاءات المعلنة.

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