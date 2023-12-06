بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة وكفر الشيخ في مجال التدريب والتعليم الطبي

وقع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ، بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة كفر الشيخ.

بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، الدكتور اماني شاكر نائب رئيس جامعه كفرالشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وعبد الله جاد أمين عام جامعة المنصورة الجديدة، ولفيف من قيادات جامعة كفر الشيخ.

وأكد معوض الخولي أن توقيع البروتوكول يأتى استمرارًا للتعاون المثمر بين الجامعتين ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ومؤسسات التعليم العالى للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة كفر الشيخ.

وإيمانًا من جامعة المنصورة الجديدة بأهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي ككل.

وأشار الدكتور معوض الخولى أن توقيع بروتوكول التعاون تم فى اطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة - باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا واستمرارًا للتعاون مع جامعة كفرالشيخ في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة كفرالشيخ للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة كفرالشيخ.

وأشار الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس جامعه كفرالشيخ إلى أن التعاون نموذج مشرق للشراكة بين الجامعتين من شأنها ان تكسب الطلبة خبرات عملية في بيئة تعليمية مميزة داخل المؤسسات الطبية عالية الأداء والتي يُعَد المستشفى الجامعي من أبرزها في هذا المجال والذي سينعكس على تطوير مهاراتهم ليسهموا في بالتديب العملي في لاسيما أنهم سيتدربون كذلك في كبرى المستشفيات الجامعية.

توقيع البروتوكول