محافظ الدقهلية: دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة من أولويات الدولة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، تسليم الدفعة الأولى من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 7 معدات ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وتتضمن معدات الدفعة الأولى المُشار إليها عدد 6 سيارات نقل قلاب حمولة الواحدة منها 5 طن وعدد 1 مكبس 16 متر مكعب.

وأوضح "مختار" أنه تم طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في اطار الخطة الاستثمارية بإجمالي 49 مليون جنيه، بإجمالي 19 معدة نظافة انطلاقًا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

وأضاف أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ووجه محافظ الدقهلية لضرورة الصيانة المستمرة لكل المعدات للحفاظ على كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكل المعدات.

ووجه مختار لتوزيع معدات الدفعة الأولى ليتضمن تسليم 3 سيارات 5 طن قلاب لمركز ومدينة تمي الامديد وتسليم 1 سيارة 5 طن قلاب لمركز ومدينة طلخا وتسليم 1 سيارة 5 طن قلاب لمركز ومدينة المطرية وتسليم 1 سيارة 5طن قلاب لمركز ومدينة السنبلاوين اما المكبس 16 متر مكعب يتم تسليمه لمركز ومدينة شربين وذلك وفقا للاحتياجات المطلوبة لهذه المراكز لدعم منظومة النظافة وتحسين البيئة بها.

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