الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عامل بعيار ناري إثر خلاف مع أقاربه بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب عامل بعيار ناري من فرد خرطوش إثر مشاجرة مع أحد أقاربه لخلافات عائلية بينهما بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين. 

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج وضبط المتهم مرتكب الواقعة والسلاح الناري"بندقية خرطوش". 

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "أحمد.م.ا"، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى "إدعاء تعدي من آخرين". 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين الي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "عارف.ع.ط"، بالتعدي عليه بالضرب بإطلاق عيار ناري من "بندقية خرطوش بحوزته"، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما وحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة. 

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح الناري المستخدم"بندقية خرطوش".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية قريه الحصاينه مركز السنبلاوين مستشفى السنبلاوين العام إصابة عامل

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