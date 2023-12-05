الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختيار السيد عبد الخالق رئيسًا لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس بمقر الجامعات الخاصة بحضور وتشريف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا الدكتور حمدى الميقاتى وبدأت الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس مجلس الأمناء ونائبه وتم ترشح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق لمنصب رئيس مجلس الأمناء وتم اختياره رئيسًا لمجلس الأمناء بالإجماع والتزكية، وتم ترشح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق لمنصب نائب مجلس الأمناء وتم اختياره نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

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وأكد وزير التعليم العالى، خلال الاجتماع على دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم عالٍ متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، حيث تم انشاء 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية  وتستهدف الوزارة زيادة إجمالى عدد الجامعات الأهلية ليصبح 27 جامعة أهلية تقع بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تعد الجامعات الأهلية جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع وإضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بيبنية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.

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وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بأداء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية، والتى تعتمد على أحدث النظم العالمية وان المستهدف زيادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

جامعة المنصورة الحكومية ستظل داعمًا رئيسيًا للمنصورة الأهلية

ومن جانبه، هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية وقدم أسمى آيات التهاني على ثقة أعضاء المجلس باختيار الدكتور السيد عبد الخالق رئيسًا للمجلس والدكتور كمال شاروبيم نائبا له.

 وأكد أن المجلس اختار قيادات قيمة وقامة علمية كبيرة ستساهم في الارتقاء بجامعة المنصورة الأهلية متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

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وأوضح أن الدولة وضعت ملف التعليم فى مقدمة أولوياتها، فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنوع مصادر التعليم فى مصر، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة الحكومية، ستظل داعمًا رئيسيًا لجامعة المنصورة الأهلية بالخبرات البشرية والمراكز العلمية والبحثية لتحقيق التكامل بينهما وتحقيق جودة الخدمة التعليمية وأن الجامعة الأهلية تخطو حاليا بخطوات ثابتة فى مختلف المجالات، لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

مجلس أمناء جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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