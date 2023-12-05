الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أيمن مختار: جامعة المنصورة عليها دور في توعية طلابها بأهمية المشاركة بالانتخابات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث للتنسيق والتعاون بين المحافظة والجامعة بشأن الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

IMG-20231205-WA0025

وقال المحافظ إن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة للمرضي، بالإضافة إلى مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

كما أكد المحافظ أن جامعة المنصورة من خلال كوادرها التعليمية عليها دور كبير وهو توعية طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في الانتخابات وحثهم على الإدلاء بأصواتهم والنزول إلى اللجان الانتخابية وتوعيتهم بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته وغرس روح الانتماء وحب الوطن في نفوسهم.

IMG-20231205-WA0024

محافظ الدقهلية يدعو شعب الدقهلية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتابع: “أدعو شعب الدقهلية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واجب وطني علينا جميعا أن نؤديه تجاه وطننا الغالي مصر من أجل استقراره ومواصلة تقدمه، وللنؤكد للعالم أجمع مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه”.

وأشار المحافظ، إلى أننا جميعًا نسعي لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في  الإنتخابات الرئاسية كما عهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائمًا تضرب أروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة.

والجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

أيمن مختار الدقهلية رئيس جامعة المنصورة المنصورة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: أدعو أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية منشأة عبدالنبى بالدقهلية

"مبادئ وأسس علم التزييف والتزوير".. ندوة علمية بعلوم المنصورة الجديدة

وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

الحماية المدنية بالدقهلية: السيطرة على حريق بشونة أرز بمركز نبروه

محافظ الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر "حياة كريمة" لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

إحالة أوراق شابين قتلا فتاة وحاولا سرقتها والاعتداء عليها لمفتي الجمهورية بالمنصورة

محافظ الدقهلية: الانتهاء من 80%؜ من أعمال مشروع المشاية الجديد

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التصعيد لا يتوقف| خسائر إسرائيلية كبيرة جراء الحرب على قطاع غزة.. ومتظاهرون أمام مقر نتنياهو: «ارحل الآن»

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. بعد الفشل العسكري.. حكومة "نتنياهو" تتهرب من المسئولية وتتجاهل المحتجزين

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلي "رئيسة وزراء " الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية