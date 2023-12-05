أيمن مختار: جامعة المنصورة عليها دور في توعية طلابها بأهمية المشاركة بالانتخابات

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث للتنسيق والتعاون بين المحافظة والجامعة بشأن الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وقال المحافظ إن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم جميع الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة للمرضي، بالإضافة إلى مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.

كما أكد المحافظ أن جامعة المنصورة من خلال كوادرها التعليمية عليها دور كبير وهو توعية طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في الانتخابات وحثهم على الإدلاء بأصواتهم والنزول إلى اللجان الانتخابية وتوعيتهم بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته وغرس روح الانتماء وحب الوطن في نفوسهم.

محافظ الدقهلية يدعو شعب الدقهلية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتابع: “أدعو شعب الدقهلية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واجب وطني علينا جميعا أن نؤديه تجاه وطننا الغالي مصر من أجل استقراره ومواصلة تقدمه، وللنؤكد للعالم أجمع مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه”.

وأشار المحافظ، إلى أننا جميعًا نسعي لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية كما عهدنها في كافة الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائمًا تضرب أروع المثل في المشاركة في كافة الاستحقاقات لما لدي أبنائها من وعي كامل بأهمية المشاركة.

والجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).