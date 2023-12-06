فتح: تصريحات المدعو فتحى حماد تعبر عن انحطاط وطنى وأخلاقى.. وتطالب حماس بالاعتذار

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن تصريحات المدعو فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحماس، تعبر عن مستوى الانحطاط الوطني والأخلاقي، وتأتي في أكثر الظروف الدموية، التي يعيشها شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأضافت "فتح"، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أننا في فتح تحملنا خلال سنوات طويلة هجمات من أمثال المدعو حماد حفاظًا على الوحدة الوطنية.

وتابعت: يطل بعض قيادات حماس بتصريحات متساوقة مع تصريحات وأهداف نتنياهو، الذي يهاجم الرئيس محمود عباس ليلًا ونهارًا.

وأكدت "فتح" أن حركة "حماس" مطالبة الآن بتقديم اعتذار علني للرئيس محمود عباس ومؤسسات الشرعية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والدول والشعوب العربية كافة، التي تهتف باسم فلسطين والمقدسات.

قصف حوالي 250 هدفًا في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أنه قصف حوالي 250 هدفًا، في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف الجيش أن "القوات الإسرائيلية تواصل تحديد مواقع الأسلحة والأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية العسكرية الإضافية".

وتابع الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية وجهت طائرة مقاتلة إسرائيلية لضرب منصتي لإطلاق الصواريخ، أطلق منها مسلحون وابلًا من الصواريخ، باتجاه وسط إسرائيل أمس الثلاثاء.

وأضاف الجيش أنه في هجمات أخرى، تم القضاء على مقاتلين من حركتي "حماس" و"الجهاد" و"عدد من البنية التحتية".

وهاجمت القوات الإسرائيلية أيضًا "خلية" تعمل بالقرب من مدرسة، في شمال قطاع غزة، طبقًا لبيان.

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن مئات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثالث.

وأطلق الجيش الإسرائيلي وابلًا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واشتدت حدة القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية إلى جانب القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، لا سيما في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة، ومخيم جباليا للاجئين، والمناطق الواقعة شرق خان يونس.