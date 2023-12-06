الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الفصائل الفلسطينية تشكر مصر على موقفها الرافض لتهجير سكان غزة

تهجير سكان غزة
تهجير سكان غزة

وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، الشكر لمصر على موقفها الرافض للتهجير.

رفض مصر مخطط التهجير

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، في بيان لها: "نرفض أي مشاريع لتوطين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة سواء في سيناء أو غيرها"، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني له وطن واحد يعيش فيه هو فلسطين.

وحذرت الفصائل الفلسطينية، في بيانها، من أي تساوق مع المشروع الإسرائيلي بالتهجير تحت عناوين الحماية أو المساعدة الإنسانية أو المناطق الآمنة.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيانها، إنه من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ويفتح المعابر، وليس تنفيذ أهداف العدو بتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم. 

وثمنت اللجنة موقف مصر بالرفض القطعي لهذه المؤامرة، داعية إياها للحفاظ على هذا الموقف والتصدي للعدوان البربري الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية.

كما طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من دول العالم بالتدخل العاجل لوقف هذه المؤامرة عبر وقف حرب الإبادة الجماعية، ودحر قوات الاحتلال الإسرائيلي النازي عن كامل قطاع غزة.

كما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، اليوم الأربعاء، على الموقف الفلسطيني الموحد رسميًا وشعبيًا في التصدي للمؤامرة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

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أسوشيتد برس: معظم سكان غزة أصبحوا محصورين في شريط ضيق

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، في تقرير لها، بشأن مستجدات الحرب في قطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي منذ شهرين، أنه بعد الإخلاء الشامل لشمال القطاع، الذي أمرت به إسرائيل في وقت مبكر من الحرب، أصبح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، محصورين في مساحة "90 ميل مربع".

وأشارت الوكالة إلى أن دخول قوات الاحتلال إلى خان يونس، ثاني أكبر مدينة في جنوب غزة، عكس "مرحلة دموية جديدة من الحرب"؛ حيث أدى القصف المتواصل للاحتلال إلى إرسال مجموعات من سيارات الإسعاف والسيارات إلى المستشفيات، التي تضم جرحى وقتلى فلسطينيين، بما في ذلك الأطفال.

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