الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يصيب 4 مواطنين أحدهم بجروح حرجة ويعتقل آخر خلال اقتحام مخيم بلاطة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت وكالة أبناء فلسطين الرسمية "وفا"، بـ4 إصابات إحداها حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ودفع قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية نحو مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي وقت من اليوم تم إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، حيث قامت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

وصرح أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن شابا 25 عاما أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

إسرائيل قوات إسرائيلية مخيم بلاطه الضفة الغربية فلسطين

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