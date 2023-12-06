الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنازة جماعية لسيدتين وطفل توفوا في تصادم سيارتين بالفيوم

جنازة جماعية لـ سيدتين
جنازة جماعية لـ سيدتين وطفل من قريه تونس توفي في حادث تصادم

شيع أهالي قرية تونس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم فجر اليوم الأربعاء، 3 من أبنائها لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة صندوق أثناء عودتهم من عملهم  بالطريق السياحي لبحيرة قارون، أصيب فيه اثنين آخرين من أبناء القري لا يزالان يتلقيان العلاج اللازم في المستشفى.

جنازة جماعية لسيدتين وطفل من قريه تونس توفيا في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

واتشحت قرية تونس  بالسواد حزنًا على مصرع كل من مروان محمد السيد 5 سنوات، وهدية علي إسماعيل 29 عاما، وآمال عبدالحليم محمد، 42 عامًا، ووصلت بهم سيارات الإسعاف إلى مقابر القرية فجر اليوم واستقبلهم الأهالي بحالة من الحزن الشديد‎.

وانهار أهالي القرية وأقارب المتوفين في حالة من البكاء الهستيري أثناء وصول الجثامين ووقفوا في صفوف لصلاة الجنازة عليهم في المقابر، ووقف أحد شيوخ القرية على المقابر يطالب الأهالي بالصبر والرجوع إلى الله.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين “موتوسيكل وتروسيكل”، على طريق سنورس الفيوم الزراعي باتجاه قرية جبلة بدائرة مركز شرطة سنورس، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد الاشراف، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجه نارية "موتوسيكل" مع أخرى تروسيكل على طريق الفيوم سنورس الزراعي، بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين على طريق الفيوم سنورس الزراعي قرب مدخل سنورس أمام قرية جبله، ما أسفر عن مصرع شخص يدعي محمود هاشم، 55 عامًا، ويعمل بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم وإصابة 2 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

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IMG-20231206-WA0003
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IMG-20231206-WA0002
جنازة جماعية سيدتين وطفل قرية تونس حادث تصادم سيارتين الفيوم

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