محافظ الفيوم يبحث مع رئيس البنك الزراعي سبل دعم الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات البنك، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، بجانب دعم مشروعات الري الحديث والأساليب الزراعية المتطورة، وكذا مشروعات الثروة الحيوانية، والوقوف على الاحتياجات الاستثمارية الزراعية بالمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.

خلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، والبنك الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة للارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم الشباب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية، بجانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتا إلى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أبناء الفيوم، مشيرًا إلى أهمية دعم مشروعات الثروة الحيوانية مع استغلال الأصول غير المستغلة في هذا الشأن خاصة مزارع الماشية.

وأوضح المحافظ أن الفيوم تعد من محافظات الصف الأول بالقطاع الزراعي، ويتسم أهلها بالمهارة في تلك المهنة، بمختلف قطاعاتها سواء الزراعات المتطورة، واستخدام وسائل الري الحديث، أو إنشاء مزارع الماشية والدواجن، إضافة لمزارع الأسماك، فضلًا عن الاهتمام بزراعات النباتات الطبية والعطرية، بجانب المحاصيل الاستراتيجية كالقطن، والقمح، وبنجر السكر وغيرها، مؤكدًا إلى أهمية التعاون بين محافظة الفيوم، والبنك الزراعي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي بمجالاته المختلفة، من خلال القروض الميسرة التى يتيحها البنك، بما يسهم في الارتقاء الاقتصادي بالمحافظة، وتوفير العديد من فرص العمل.

الفيوم تنسق مع جهات الدولة لتوفير الدعم للأولى بالرعاية

كما أكد محافظ الفيوم أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة، للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لمختلف فئات المجتمع من الأولى بالرعاية بمختلف قطاعاته" الشباب، والمرأة، وذوى الاحتياجات"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من عمل مشروعات صغيرة مع استمراريتها وتطويرها والتوسع فيها.

ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الشكر لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال وطيب الضيافة، والتعاون البناء مع مختلف الفعاليات التى ينظمها البنك على أرض المحافظة، مؤكدًا حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم للأولى بالرعاية، والعمل على تمويل مشروعات صغيرة لهم بما يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي لأسرهم، في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التوسع في دعم مشروعات تسمين الماشية، بالتنسيق مع المحافظة، من خلال الاستغلال الأمثل لمزارع الماشية المنتشرة بربوع المحافظة.

كما أكد على مسؤولي قطاع البنك الزراعي بالفيوم بمعاينة أحد المواقع بقرية جردو بمركز إطسا، بالتنسيق مع مسئولي محافظة الفيوم، لبحث ودراسة إمكانية فتح فرع جديد للبنك بالقرية، لتيسير الخدمات أمام الأهالي، فضلًا عن بحث أفضل السبل لسداد المديونية الإيجارية لفرع البنك بقرية قلمشاه بالمركز نفسه، لانتظام سير العمل به وتوفير الخدمات البنكية الملائمة للمتعاملين مع البنك، من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، لافتًا إلى أهمية التنسيق المتبادل والتعاون الوثيق بين البنك الزراعي والمحافظة، من خلال دعم مختلف المشروعات التى تتصل بالقطاع الزراعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك يلعب دورا مجتمعيًا بارزًا من خلال توفير المساعدات المباشرة بالكوبونات البنكية المالية للأسر الأولى بالرعاية، بجانب توفير أجهزة العرائس للمقبلات على الزواج من غير القادرات، فضلًا عن توفير موتوسيكلات مجهزة لتيسير الحركة لذوي الإعاقة، كما يؤدي البنك الزراعي دورًا كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهرًا ومؤثرًا في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة الفروع المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت إلى أن البنك يمول الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية، التي تتضمن القروض الزراعية، وقروض تنمية الثروة الحيوانية، بهدف تحقيق التنمية على أرض تلك المحافظات ومنها محافظة الفيوم، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين بها، بجانب العمل على دعم مشروعات تسمين رؤوس الماشية للعاملين بهذا القطاع، فضلًا عن تمويل مشروعات الري الحديث، موضحًا أن البنك له نشاطات متعددة على أرض محافظة الفيوم منها التدريب على الشمول المالي، ودعم المشروعات، وتوفير القروض الميسرة، فضلًا عن المساعدات المباشرة للأولى بالرعاية.