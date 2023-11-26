الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء أجسامهم نتيجة حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق مركز طامية الزراعي في اتجاه قرية دار السلام بمحافظة الفيوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لبدء التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة أجرة فى الفيوم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مأمور مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، يفيد استقبال مستشفى طامية المركزي  8 أشخاص مصابين بجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق"، وجار تقديم الخدمات الطبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طامية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة أجرة "صندوق" بطريق طامية الزراعي باتجاه قرية دار السلام، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلاب في نهر الطريق، مما تسبب في إصابة 8، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وجار تحديد هويتهم وتجهيز التقرير الطبي الخاص بهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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