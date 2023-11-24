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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

براءة المتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتبرئة المتهم عبد النبي محتار، من تهمة القتل وحيازة "سلاح ابيض"، ومتهم بقتل المجني عليه مصطفى ناصر عبدالله، بسبب خلافات الجيرة.

براءة المتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها “إن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود فى الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات".

وأضافت المحكمة "أن بعض الشهود كانوا من المسجلين خطر وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم”.


وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الأحد 28 أغسطس 2022 عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير  أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في منطقة الحاكورة وسط مدينة الفيوم، وإصابة شاب.


وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة شاب يدعى مصطفى أ بإصابات خطيرة إثر تعرضه للطعن بأسلحة بيضاء في المشاجرة وتم نقل المصاب الي المستشفى وتوفي متأثرًا بإصابته بنزيف حاد إثر الطعنات التي أصيب بها. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد شيع أهالي مدينة الفيوم، جثمان الطبيب الشاب محمد يوسف، أخصائي النساء والتوليد، والذي توفي متأثرة بإصابته إثر سقوط مصعد بإحدى العمارات السكنية بمنطقه دله بالفيوم.

وأدى مئات الأهالي، صلاة الجنازة علي جثمان الشاب الراحل، في مسجد ناصر الكبير، بمدينة الفيوم، ثم قاموا بتشييع الجثمان، الي مثواه الأخير، بمقابر عائلته بمدينة الفيوم الجديدة.

براءة المتهم بقتل جاره الفيوم خلافات الجيرة محكمة جنايات الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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