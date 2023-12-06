الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر بمحافظة كفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي السيسي

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الأربعاء، بمهبط الطائرات الخاص  بجامعة كفر الشيخ،  تحت رعاية النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم.

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ويشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.

دعوة  مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطى يليق بمكانة جمهورية مصر العربية.

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المشاركة تعزيز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية

وأكد غنيم، على أهمية المشاركة في الانتخابات لتعزيز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.

 استكمال التجربة الديمقراطية

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: “أن المشاركة بكثافة تأتي في إطار استكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، كما أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بالتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة”.

حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة الشيوخ مجلس القبائل العربية المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 محافظة كفر الشيخ

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