عبدالمنعم سعيد: التصعيد الإسرائيلى فى غزة يُهدد بحرب إقليمية وشيكة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يُهدد بحرب إقليمية وشيكة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن ما يقوم به الحوثي من ضرب السفن اتضح أنه مستهدف بدليل أنهم قاموا بها أكثر من مرة من خلال ملاحقة السفن، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة كونية تنظم مع إيران والحوثيين وإسرائيل وحماس صعب فهمها.

وأكد أن المنطقة منقسمة منذ الربيع العربي لقسمين، فريق يقول المفروض نصلح أنفسنا ونعمل تجديدًا للخطاب الديني ونصلح التعليم وهذا في مصر والسعودية والأردن والمغرب، ويوجد معسكر آخر ما زال ضد أمريكا والغرب، وما بين الاثنين توجد القضية الفلسطينية تائهة.

إيران ومحاولة تلغيم البحر الأحمر

وأشار إلى أن المعسكر الأول يريد استقرار في المنطقة، لأنه لايمكن أن يحدث تنمية والمنطقة مشتعلة، مؤكدًا أن إيران سبق ولغمت البحر الأحمر من إجل إعاقة الملاحة وكل هذا يهدد قناة السويس.

واوضح أن 7 أكتوبر هي نتيجة تداعيات عديدة لإعادة بناء وتشغيل الإقليم.