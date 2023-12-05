برلماني: "إيديكس" فرصة سانحة لفتح شراكات مع دول ذات ثقل في التسليح

ثمن أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس السيسي فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، قائلاً المعرض يعد أكبر ملتقى للصناعات الدفاعية والعسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفرصة سانحة للتأكيد على قوة مصر وثقلها الدولي الذي جعلها تدشن معرضًا عالميا في ظل التحديات المتنامية على مستوى المنطقة العربية.

وأكد محسن، في تصريح اليوم، أن المعرض يتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، وهذا بضمه 22 جناحا دوليا في هذه الدورة، فضلا عن فرصة لفتح شراكات عديدة مع كثير من الدول المشاركة في هذا المجال.

ولفت عضو الشيوخ أن حضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات، وكذلك الوفود العسكرية وإستقبال أكثر من 35 ألف زائر، يؤكد على الشهرة الذي اكتسبها المعرض، وفرصة لفتح مزيد من العلاقات الاستثمارية مع دول ذات ثقل في مجال التسليح والصناعات العسكرية.

واختتم محسن حديثه بالقول: “معرض ايديكس سيكون بوابة مصر للعبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية في مجال يعد من أهم المجالات التي تعكس قوة الدول”.