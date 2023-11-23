الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

احمد محسن: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أحمد محسن
أحمد محسن

قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين”، تؤكد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأكد “محسن” في تصريحات له، أن الرئيس استشهد بالأرقام بحجم المساعدات التي تصدرت مصر قائمتها عربيا وإقليميا في تقديم الدعم والمساندة لأهالي قطاع غزة في محاولة للتخفيف عن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار نزيف دماء الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة

ونوه عضو مجلس الشيوخ بحديث الرئيس عن تقديم المساعدات الإنسانية والامدادات لقطاع غزة والتي وصلت حوالي 12 الف طن نقلتهم 1300 شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالى المساعدات.

وأشار نائب الصعيد إلى أن كل هذه الأرقام أكدت أن الموقف المصري ليس شعارات فقط بل خطوات حقيقية تعكس عمق الروابط التاريخية التي سجلتها كثير من المواقف التي جمعت مصر وفلسطين تحت راية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه والاعتراف باغتصاب العدو لحق ليس حقه.

واختتم النائب احمد محسن: المساعدات المصرية للأشقاء في فلسطين لم تتوقف عند حد إرسال شاحنات إغاثية بل وصلت لحد تخصيص مطار العريش الدولي، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالى "158" رحلة جوية، فضلا عن استمرار كافة المساعي لوقف الحرب نهائيا.

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