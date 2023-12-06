الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تُطلق حملة "اعرف لجنتك" لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تحت عنوان اعرف لجنتك
تحت عنوان اعرف لجنتك

في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، حملة بمختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية، تحت عنوان «اعرف لجنتك» لتعريف أعضاء المراكز والمناطق المحيطة بأماكن لجان الناخبين التصويتية في انتخابات الرئاسة 2024 المقرر إقامتها خلال أيام 10 و11 و 12 ديسمبر الجاري.

ويشارك في الحملة عدد كبير من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly  وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية ، يهدف مساعدة الناخبين في معرفة عناوين اللجان الانتخابية لهم، وكتابة استمارة بعنوان اللجنة لكل ناخب.

من جهته، قال الدكتور أشرف صبحي، إن الحملة انطلقت من مختلف المراكز الشبابية وعدة منافذ في ميادين محافظات الجمهورية، بهدف التسهيل التام على الناخبين في معرفة اللجان الخاصة بكل ناخب للقيام بحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية  والمشاركة في العملية الديمقراطية التي تساهم في تشكيل المشهد السياسي، مشيرًا إلي أن مصر تستعد  للعرس «الانتخابي، ذلك الحدث الكبير والاستحقاق الدستورى الذي يعد واجباً وطنيا في ظل تلك المرحلة الحرجة بل وتكليف لا يجوز للناخب التنازل عنه إذ هو حق كفله له الدستور والقانون وهو ما يضع المسئولية على المواطن ، وأن النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية هي رسالة للعالم عن الصورة القومية لمصر أمام العالم أجمع يجسدها ذلك العرس الديمقراطي الذي يضع الضرورة على الناخب في النزول والمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري.

وأشار "صبحي" إلى أن الحملة تهدف أيضا  تعريف الناخبين  بأماكن المقرات الانتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وقاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات، وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين المقرات  التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

تجدر الإشارة إلى أن  الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، يتيح استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية الدكتور أشرف صبحي مجلس الشيوخ تحت عنوان اعرف لجنتك العملية الانتخابية

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