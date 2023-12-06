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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 6-12-2023

الأسمنت
الأسمنت

تهتم شريحة كبيرة من المصريين بمعرفة أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 6-12-202 وذلك نظرا لتأثيرهم بشكل كبير على سوق التعمير والإنشاء، وفي السطور الآتية الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية. 

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 6-12-202

تشهد أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 6-12-202 استقرارا في الوقت الحالي وذلك رغم إقرار أعضاء مجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء  خلال الأيام المقبلة   وتتراوح الأسعار بين 37500 إلى 38500 جنيه، وتختلف من محافظة إلى أخرى بناءً على تكلفة النقل. 

ويجب التنويه إلى أن تكلفة نقل مواد البناء من مصانع حلوان إلى محافظات وسط الدلتا تختلف عن تكلفة النقل إلى مدن ومحافظات الصعيد ويشير المصدر إلى أن تكلفة النقل إلى محافظات الصعيد تزيد بمقدار 100-150 جنيها، وهذا يؤدي إلى وجود اختلاف في الأسعار بين محافظات البلاد.

سعر حديد التسلح في مصر اليوم 6 نوفمبر 2023 

تم تحديث أسعار تداول حديد التسليح وفقًا لمعلومات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتختلف هذه الأسعار بين المناطق.

- سعر حديد التسليح من شركة الاستثماري سجل قيمة 38726 جنيها.

- سعر حديد التسليح من شركة عز سجل قيمة 40626 جنيها.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 5-12-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-12-2023

- سعر حديد التسليح من شركة المصريين سجل 37000 جنيه.

- سعر حديد التسليح من شركة المراكبي بلغ 33500 جنيه.

- سعر حديد التسليح من شركة عشري بلغ 34500 جنيه للطن.

- سعر حديد التسليح من شركة بشاي سجل 33500 جنيه.

- سعر حديد التسليح من شركة الجيوشي سجل 33500 جنيه.

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مجلس الشيوخ يوافق على دراسة مقدمة بشأن الحد من مشكلات البيئة

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

 

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم 6-12-2023 

- سجل سعر طن أسمنت المسلح بـ1750 جنيهًا.

-  سجل سعر طن أسمنت النصر بـ1700 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت وادى النيل نحو 1680 جنيها.

سحل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1700 جنيه.

سعر متر الرمل اليوم الأربعاء 6-12-2023 

 سجل  سعر متر الرمل الناعم بقيمة 85 جنيهًا، بينما بلغ سعر نفس الكمية من الرمل الخشن 95 جنيهًا. 

وبلغ سعر متر الرمل العادي 160 جنيها، أما رمل النصار (الأبيض)، وهو الأكثر طلبا من قبل المستهلكين في الأسواق، فإن سعر متر يبلغ 80 جنيه عند عملية الشراء في السوق المصرية. وبلغ سعر متر كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني 55 جنيها.

 وبلغ سعر متر الرمل الربيع (الأبيض) 85 جنيها، بينما بلغ سعر متر الرمل الأحمر الخرج 50 جنيها، وسعر الرمل الأحمر العادي يقدر بـ 20 جنيها.

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