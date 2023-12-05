الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب علاء عابد: لقاء الرئيس السيسى ونظيره القبرصى دليل جديد على قوة مصر

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونيكوس كريستودوليدس رئيس قبرص، للتباحث حول دعم غزة، ولإنشاء ممر مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، والتأكيد المستمر على محورية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات في تصريحات صحفية له، أن زيارة رئيس قبرص لمصر تعكس مدى قوة مصر؛ للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بمثابة دليل جديد على دعم مصر للقضية الفلسطينية وموقفها الراسخ والثابت لحل القضية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

txt

علاء عابد يطالب بضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

txt

علاء عابد: مبادرة منتدى شباب العالم لإحياء الإنسانية تهدف لتوحيد جهود تحقيق السلام

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه وظهر ذلك من خلال لقاءاته واتصالاته مع رؤساء وملوك العالم لوقف إطلاق النار وإنهاء القضية الفلسطينية بحل شامل وعادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع أن الرئيس السيسي منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وهو يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.

وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

شدد الرئيس على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

النائب علاء عابد مجلس النواب البرلمان العربي قبرص غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. بعد الفشل العسكري.. حكومة "نتنياهو" تتهرب من المسئولية وتتجاهل المحتجزين

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية