النائب علاء عابد: لقاء الرئيس السيسى ونظيره القبرصى دليل جديد على قوة مصر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونيكوس كريستودوليدس رئيس قبرص، للتباحث حول دعم غزة، ولإنشاء ممر مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، والتأكيد المستمر على محورية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات في تصريحات صحفية له، أن زيارة رئيس قبرص لمصر تعكس مدى قوة مصر؛ للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بمثابة دليل جديد على دعم مصر للقضية الفلسطينية وموقفها الراسخ والثابت لحل القضية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة؛ للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه وظهر ذلك من خلال لقاءاته واتصالاته مع رؤساء وملوك العالم لوقف إطلاق النار وإنهاء القضية الفلسطينية بحل شامل وعادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع أن الرئيس السيسي منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وهو يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.

وقد استعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

شدد الرئيس على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.