علاء عابد: مبادرة منتدى شباب العالم لإحياء الإنسانية تهدف لتوحيد جهود تحقيق السلام

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.

منتدى شباب العالم يحرص على تقديم الدعم وإحلال السلام

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب إلى أن منتدى شباب العالم يحرص على تقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وتابع أن مبادرة مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وكانت قد أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ويأتى ذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

ودعا منتدى شباب العالم فى بيان له اليوم، كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

تأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.