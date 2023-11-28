الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد يطالب بضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

رئيس الوزراء وعلا
رئيس الوزراء وعلا عابد

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، في الاجتماع الذي عقده بمقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك  بحضور الوزير علاء فؤاد، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،والساده رؤساء لجان مجلس النواب. 

صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء

وقد طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة الإسراع في صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء مع تسهيل اشتراطات البناء، والإحلال والتجديد، وسرعة البت في الأحوزة العمرانية الجديدة.

الرقابة على الأسواق 

كما طالب النائب علاء عابد، بضرورة الرقابة علي الأسواق، خاصة في السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت وخلافه، استكمال مراحل حياة كريمة خاصة في محافظة الجيزة وجنوب الجيزة، بالإضافة لإعطاء العاملين بالخارج حوافز تتعلق بإعفائهم من بعض الجمارك علي متعلقاتهم الشخصية كل خمس سنوات من أدوات كهربائية وأثاثات المنزل وخلافه.

 وأكد النائب علاء عابد، ضرورة  ان تشمل مبادرة من البنك المركزي بالشمول المالي العاملين بالخارج، ويمكنهم الإيداع والسحب في البنوك المصرية بالخارج لأموالهم دون قيد أو شرط، حتي لا يتعرضوا للسوق السوداء في تجارة العملة وكذلك تسهيلات للمستثمرين الأجانب بسهولة دخول أموالهم وخروجها، وكذلك التوسع في المبادرة الخاصة بإيداع ١٥٠ في المئة من حجم الفاتورة الاستيرادية للمستوردين، وكذلك رسم سياسة عامة للضرائب طويلة الأجل، لجذب المستثمرين.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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