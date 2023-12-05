خالد عيش: انتخابات المصريين بالخارج عكست اصطفاف المصريين خلف قيادتهم الحكيمة

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن مشهد تصويت المصريين بالخارج وهم يحملون الأعلام المصرية وصورة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يعكس حجم القبول الكبير الذي يتمتع به الرئيس السيسي من مختلف فئات المجتمع وفي القلب منهم المصريين بالخارج.

مشاركة المصريين فى الانتخابات

وأضاف "عيش" في تصريحات صحفية أن مشاركة المصريين بالخارج على مستوى 121 دولة حول العالم وبنسبة كبيرة تخبرنا بأن المصريين دائمًا يضربون أروع الأمثلة في استخدام حقهم الدستوري لرسم خارطة طريق لمستقبل أفضل لابناؤهم، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يستحقون كل الشكر والتقدير لدورهم المهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة أزمة الدولار ومشاركتهم فى المشروعات الاستثمارية المصرية، مشيدًا بدور المصريين بالخارج فى إفشال جميع الأكاذيب والافتراءات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر وقيادتها وشعبها.

غرفة عمليات لمتابعة التصويت

وتابع ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ: قمت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصويت وحشد عمالنا بانتخابات رئاسة الجمهورية ايام 10 و11 و12 ديسمبر ومهمة غرفة العمليات متابعة حشد العمال وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم من أجل تسهيل مهمه العامل في عملية التصويت، هذا الي جانب استمرار حملة "انزل شارك.. صوتك أمانة" والتي اطلقناها لمتابعة العمال واجراء جولات ميدانية بمواقع الانتاج المختلفة لتعريفهم بمدي أهمية المشاركة السياسية في انتخابات رئاسة الجمهورية.

كانت عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بالخارج قد بدأت مطلع شهر ديسمبر الجاري خلال أيام 1 و2 و3، عبر مكاتب البعثات الدبلوماسية بمختلف دول العالم، ومن المقرر بدء عمليات الاقتراع فى الداخل ايام 10 و11 و12 على مستوي الجمهورية.