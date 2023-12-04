موقف إنساني لأصحاب الشركات خلال انتخابات الرئاسة المصرية بفرنسا

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا إن الانتخابات الرئاسية حظيت بمشاركة كبيرة من المصريين بفرنسا، وذلك على الرغم من الصعوبات التي توقعها البعض.

أضاف شقير، في تصريحات لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الانتخابات الرئاسية أتت بصورة طبيعية للغاية، رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أنه كان هناك حضورًا كبيرًا للمواطنين.

غياب فئة الشباب في اليوم الأول

وتابع أنه رصد في اليوم الأول للانتخابات غياب فئة الشباب الدراسين كون يوم الجمعة يوم عمل، كما تم رصد أصحاب الشركات وهم يحضرون العمال المصريين لديهم في سيارات خاصة للتصويت وجعل اليوم يومًا مدفوعًا لهم.

كما أكد أن يومي السبت والأحد كان فيهما مشاركة كبيرة من الشباب الذين حرصوا على التصويت بالانتخابات.