حزب الاتحاد: المصريون بالخارج سطروا ملحمة وطنية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن المصريين كعادتهم سطروا ملحمة وطنية، وأوضحوا مدى حبهم لوطنهم، وحرصهم الشديد على الدولة المصرية، والحفاظ على الوطن، رغم وجودهم في الخارج عن طريق مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.





وأضاف رضا صقر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين في الخارج خرجوا بالأعلام والأغاني، وكان إحساسهم بوطنهم كأنهم داخل الدولة المصرية، مما يعني أن الشعب المصري أيًا كان مكانه سواء في الداخل أو الخارج حريص على وطنه، ومستقبل أبنائه والحفاظ على أمن الدولة المصرية.





الانتخابات الرئاسية فى الخارج





وأكد رئيس حزب الاتحاد أن المصريين يعوا جيدًا أن مصر هي السند لهم، ومهما طالت الغربة سيعودون لوطنهم، لافتا إلى حرصهم الشديد على المشاركة بالشكل الذي رأيناه جميعًا في العرس الديمقراطي.