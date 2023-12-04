الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الوادي الجديد" يحث أفراد هيئة التمريض على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعا موسعا اليوم بالقاعة الكبرى بمركز ومدينة بلاط مع أفراد هيئة التمريض العاملين بالادارة الصحية ببلاط بمركز بلاط، وذلك للتوعية بضرورة المشاركة الايجابية والفاعلة لأفراد هيئة التمريض العاملين بالقطاع الصحى بالوادى الجديد فى الانتخابات القادمة كاستحقاق دستورى يجب المشاركة الفعالة به.

جاء ذلك تحت رعاية السيد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وسلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، وبحضور الدكتور صلاح محمد على مدير الادارة الصحية بمركز بلاط، والدكتورة منال مسلم نقيب التمريض بالوادى الجديد.

حيث قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحه بالمحافظة أثناء اللقاء باستعراض جهود الدولة المصرية فى سبيل النهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وبالأخص بمحافظة الوادى الجديد دعما للمواطن المصرى.

واشاد محروس فى نهاية الاجتماع بالدور الفعال الذى تقوم به الرائدات الريفيات فى التوعية والحشد للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى.


كما عقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا، مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للتنبيه بضرورة مشاركة العاملين بالقطاع الصحي في الانتخابات القادمة كاستحقاق دستورى يجب المشاركة الفعالة به.

 التنبيه وحث العاملين بالقطاع الصحى على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى

ووجه "محروس" بأهمية التنبيه وحث العاملين بالقطاع الصحى على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى حث المواطنين على المشاركة الإيجابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل المنشآت الصحية والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، وتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.

كما كلف وكيل وزارة الصحة، بتواجد طبيب لكل مجموعة من المقار الانتخابية حسب النطاق الجغرافى للمتابعة فى حال حدوث أى طارئ للقائمين على اللجان أو الناخبين.

ووجه التنسيق التام بين الغرفة المركزية بديوان المديرية واللجان الفرعية بالإدارات الصحية، وتكثيف عقد الندوات التوعوية للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، والتنسيق بين جميع الجهات لخروج العاملين للاقتراع بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

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