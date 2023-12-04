حملة المرشح الرئاسي السيسي تشكر "اتحاد شباب المصريين" على جهودهم في انتخابات الرئاسة بالخارج

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر لاتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، على الجهود التي بذلوها خلال الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على دعم مرشحهم.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، إنه تلقي رسالة من المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه فيها الشكر لجميع أعضاء الاتحاد لما بذلوه فيه من جهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الأهم دعما للدولة المصرية ورد الجميل للقائد المخلص الأمين الرئيس.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور محمود حسين، الشكر لأعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو في مختلف دول العالم، لجهودهم الكبيرة في الحشد والتنظيم للانتخابات وهو ما انعكس على ظهورها بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة المصرية وقائدها العظيم.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ على أمنه وسلامة شعبه، فضلًا عن ما تمثله تلك الانتخابات من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة.

كما وجه الشكر لأعضاء الجاليات المصرية بالخارج، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، على دورهم الوطني المشرف، وحرصهم طوال الأيام الماضية على تكثيف الجهود لحشد ابناء الجاليات للمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.

وأوضح أن قيادات الجاليات المصرية، ضربت أروع المثل في الإخلاص والحب للوطن، بالتفاهم حول القيادة السياسية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات العظيمة التي لا ينكرها الا حاقد او جاحد.