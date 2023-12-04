الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي السيسي تشكر "اتحاد شباب المصريين" على جهودهم في انتخابات الرئاسة بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر لاتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، على الجهود التي بذلوها خلال الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على دعم مرشحهم.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، إنه تلقي رسالة من المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه فيها الشكر لجميع أعضاء الاتحاد لما بذلوه فيه من جهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الأهم دعما للدولة المصرية ورد الجميل للقائد المخلص الأمين الرئيس.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور محمود حسين، الشكر لأعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو في مختلف دول العالم، لجهودهم الكبيرة في الحشد والتنظيم للانتخابات وهو ما انعكس على ظهورها بالشكل الذي يليق  بمكانة الدولة المصرية وقائدها العظيم.

txt

تراجعت إلى 7%.. رئيس حملة السيسى يكشف عن خطة خفض معدلات البطالة

txt

رئيس حملة السيسى: المرحلة المقبلة هى مرحلة تنمية الإنسان المصرى (فيديو)

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ على أمنه وسلامة شعبه، فضلًا عن ما تمثله تلك الانتخابات من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة.

كما وجه الشكر لأعضاء الجاليات المصرية بالخارج، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، على دورهم الوطني المشرف، وحرصهم طوال الأيام الماضية على تكثيف الجهود لحشد ابناء الجاليات للمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.

وأوضح أن قيادات الجاليات المصرية، ضربت أروع المثل في الإخلاص والحب للوطن، بالتفاهم حول القيادة السياسية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات العظيمة التي لا ينكرها الا حاقد او جاحد.

الحملة الرسمية عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الدكتور محمود حسين المستشار محمود فوزي You sent تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 اجازة الانتخابات الرئاسية 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. "التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

"طعنتها وسرقت هاتفها".. قاتل عجوز القليوبية يُدلي باعترافات تفصيلية عن الجريمة

مودرن فيوتشر يحسم الجدل بشأن مصير عمر كمال عبدالواحد

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة