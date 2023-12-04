الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تراجعت إلى 7%.. رئيس حملة السيسى يكشف عن خطة خفض معدلات البطالة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تسعى إلى تطوير الجهاز الإداري وزيادة كفاءته من خلال الرقمنة والتعامل عن بعد ووضع معايير لقياس الأداء والجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح بدأ في عهد الرئيس السيسي بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ينظم شؤون العاملين بالدولة.

وقال فوزي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الدولة تتبع سياسة عدم زيادة عدد الموظفين بالجهاز الإداري، وإنما تلبية احتياجاته من الكوادر المؤهلة من القطاعات الأخرى، مؤكدا على أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري لمواكبة التطورات الحديثة، ومنوها بأن حجم الجهاز الإداري أكبر من اللازم لمصر.

وأشار فوزي، إلى أن الدولة تحققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات البطالة، التي كانت 13% في 2014 وانخفضت إلى 7% حاليا، رغم الزيادة السكانية وعدم التوسع في التعيينات الحكومية، موضحا أن السبب في ذلك هو تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية التي امتصت القوى العاملة في مختلف المجالات.

وأضاف فوزي، أن الرئيس السيسي يحث الشباب على التأهيل والتدريب للعمل في القطاعات الجديدة والمطلوبة في سوق العمل، وأن هذا ما تم خلال السنوات الماضية، والدليل على ذلك هو انخفاض البطالة وزيادة الإنتاج والدخل، قائلا: "كلما زاد إنتاجنا وتوسعت مشروعاتنا قلت البطالة وزاد دخلنا.

في المساء مع قصواء السيسي محمود فوزي حملة المرشح الرئاسي الرقمنة التعامل عن بعد الإصلاح الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية قصواء الخلالي الجهاز الإداري الزيادة السكانية معدلات البطالة القوى العاملة التعيينات الحكومية انخفاض البطالة

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