الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز": مصر تستقبل 160 مصابا فلسطينيا وتوفر 37 مستشفى لعلاجهم

مستشفى العريش
مستشفى العريش

كشف كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من مستشفى العريش، عن تفاصيل استقبال مصر للمصابين الفلسطينيين الذين تعرضوا للعدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر استقبلت اليوم حالة واحدة من بين 13 حالة وصلت إلى معبر رفح البري، وتم نقلها إلى مستشفى العريش، فيما تم تحويل باقي الحالات إلى مستشفيات أخرى.

ونقل رجب، تصريحاته للإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات التي وصلت إلى مستشفى العريش بلغ نحو 160 حالة حتى الآن، وأن الفرق الطبية أجرت لهم 130 عملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن بعض الحالات تحتاج إلى تدخلات جراحية معقدة، وأن الفرق الطبية تتعامل معها بكفاءة واحترافية، مؤكدا أن الدولة المصرية وفرت 37 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال وعلاج المرضى الفلسطينيين، منها 3 مستشفيات في شمال سيناء.

مستشفى العريش مصر معبر رفح في المساء مع قصواء عملية جراحية المرضى الفلسطينيين سيناء اكسترا نيوز

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