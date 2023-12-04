الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حملة السيسي: المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية الإنسان المصري (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي تنمية الإنسان المصري من خلال الاستثمار في صحته وتعليمه وثقافته.

وقال فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن القطاع الخاص سيكون له دور أكبر في النشاط الاقتصادي بعد أن تراجع في السنوات السابقة بسبب المخاطر العالية والأرباح القليلة.

وأوضح فوزي أن الدولة قامت ببناء البنية الأساسية اللازمة لتسهيل دخول القطاع الخاص وتحقيق الربح، وأنها ستعود إلى دورها الرقابي والحمائي والتنظيمي، مشيرا إلى أن الدولة كانت مضطرة في الفترة الماضية لسد الفراغ الذي تركه القطاع الخاص وأنها لا تعتمد على آليات السوق في التسعير أو التنفيذ أو الوقت.

السيسي المستشار محمود فوزي حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي قصواء الخلالي في المساء مع قصواء النشاط الاقتصادي الأرباح القطاع الخاص آليات السوق

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