عمال وفلاحون ورياضيون ورجال دين يدعمون السيسى: «قادر على تجاوز الصعاب»

استمر العديد من الأحزاب السياسية فى تنظيم المؤتمرات الجماهيرية فى القاهرة والمحافظات المختلفة، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظمت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب سيد نصر، مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بمشاركة الاتحاد المصرى للكاراتيه.

وقال النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزى، إن العمال والفلاحين والرياضيين يوجهون رسالة قوية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاستحقاق الانتخابى، ويجددون تفويضهم له لتولى مسئولية البلاد لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف رابح عسل، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية بالحزب، أن العالم كله يدرك قيمة مصر كدولة محورية فى المنطقة، وأنه يجب على مواطنيها الشعور بالفخر للانتماء لهذا البلد العريق.

ولفتت عايدة محيى، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، لدور عظيمات مصر الإيجابى والوطنى، وتوقعت أن يتجلى هذا الدور فى مشاركة كثيفة خلال الانتخابات أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر.

من ناحيته، استعرض المهندس أشرف الدوكار، أمين العمال والفلاحين بالشرقية، الإنجازات التى حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية؛ بفضل القيادة السياسية الحكيمة.

وأشار محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، إلى اهتمام الرئيس السيسى بالرياضات والألعاب الفردية، رغم أنها لم تكن تلقى اهتمامًا خلال السنوات الماضية.

وعقدت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة دمياط، برئاسة المحاسب على السيد كيوان، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسىّ النواب والشيوخ بمحافظة دمياط. وعرض المؤتمر فيلمًا عن إنجازات الدولة، والمواقف الإنسانية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعا المحاسب على كيوان، أمين المحافظة، إلى دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التى واجهت الدولة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، إلى جانب مسار التنمية الشاملة.

وأضاف النائب وليد التمامى، عضو مجلس الشيوخ، أمين مركز الزرقا، أن الشعب يعى جيدًا التحديات التى تواجه الدولة، ما يستدعى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لدعم القيادة السياسية.

وطالب الشيخ محمد عباس أحمد، ممثل الأزهر الشريف، بدعم الرئيس السيسى، وضرورة المشاركة فى الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال القمص مرقس محروس، سكرتير مطرانية دمياط، إن مصر ستبقى صامدة وقوية بفضل الرئيس السيسى القادر على تجاوز الصعاب.

وعقدت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة المنيا، برئاسة النائب محمد نشأت العمدة، أمين الحزب، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بمركز بنى مزار، لتأييد ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأشار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، إلى أن الانتخابات تعد فرصة لصناعة مستقبل مصر، داعيًا للمشاركة الفعالة فى الانتخابات المقبلة، ليسهم المصريون فى مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

من ناحيته، قال القس أنيانوس، أسقف بنى مزار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع أن يجمع المصريين تحت سماء وطن واحد، مطالبًا الجميع بضرورة التمسك بالوحدة، والحفاظ على الوطن.

وعقد حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بمحافظة البحر الأحمر، بعنوان «مصر وتحديات المرحلة والمشاركة الإيجابية للانتخابات الرئاسية».