الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الشبورة المائية تغلق طرقا بالإسماعيلية.. وأكثر من 5 آلاف معتقل بالضفة منذ 7 أكتوبر

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة الصباح.

الشبورة المائية تغلق عدة طرق بالإسماعيلية

شهدت طرق محافظة الإسماعيلية غلق عدد من الطرق وخاصة الطرق الصحراوية بسبب انتشار شبورة مائية مكثفة تمنع الروؤية تماما على سائقي السيارات.

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء المهندس هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أعلنت عن أن اليوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية بدأت التكون من مساء أمس الإثنين وانتشرت بكثافة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وتبدأ فى التلاشي الساعة 9 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى طريق مصر اسماعيلية الصحراوي والطرق الزراعية.

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القاهرة الإخبارية: أكثر من 5 آلاف و500 معتقل فى الضفة منذ 7 أكتوبر

أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 5 آلاف و500 معتقل في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

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تهجير جماعى.. الفلسطينيون لا يجدون أماكن للذهاب إليها مع توسيع الهجوم الإسرائيلى

سلطت وكالة "أسوشتيد برس" الضوء على أزمة تهجير الفلسطنين في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن الفلسطينيون لا يجدون أماكن للذهاب إليها مع توسيع إسرائيل هجومها، وذلك بعدما جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، دعواته إلى إخلاء جماعي من بلدة خان يونس الجنوبية.

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عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يمنع الأطفال الفلسطنيين المفرج عنهم من العودة للدراسة

منعت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، الأطفال الفلسطينيين المعتقلين سابقًا من العودة إلى المدارس هذا الفصل الدراسي. 

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية في بيان لها، إن الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من الاعتقال، ممنوعون من العودة إلى المدرسة هذا الفصل الدراسي.

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الأرصاد تحذر: طقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية وطقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل، للمرة الثانية اليوم الإثنين، من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

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الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في مباراة الجريحين بدوري نايل

يشهد استاد الإسماعيلية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين الإسماعيلي والبنك الأهلي في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

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أخبار فاتتك الشبورة المائية تغلق عدة طرق بالإسماعيلية 5 آلاف و500 معتقل فى الضفة منذ 7 أكتوبر الأخبار الفنية والسياسية والرياضية

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