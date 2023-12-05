الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي في مباراة الجريحين بدوري نايل

يشهد استاد الإسماعيلية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين الإسماعيلي والبنك الأهلي في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال يحتل المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط من فوز واحد وتعادل وخمس هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وحمع نقطة واحدة من أخر أربع مباريات بالتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام فاركو وطلائع الجيش وبيراميدز.

غيابات مؤثرة في صفوف الإسماعيلي

واختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد ومحمد نصر ومحمد عمار وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وحمدي النقاز وكريم عرفات وعبد الله محمد وعبد الرحمن مجدي وصالح جمعة ونادر فرج ومروان حمدي ومحمد حسن وعماد حمدي ومحمد بيومي وعمر الساعي ومحمد عبد السميع، وعمرو السعيد وياو أنور وباسم مرسي.

وشهدت القائم عودة عبد الرحمن مجدي بينما يغيب محمد هاشم بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز ومحمد فوزي ومحمد مخلوف للإصابة وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمود الشبراوي لأسباب فنية.

البنك الأهلي يسعى للعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز السابع عشر بر صيد ثلاث نقاط من فوز واحد وسبع هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا ويعد خسارة المباريات الخمس الأولى حققالفريق فوزه الوحيد على المصري برباعية نظيفة لكنه عاد الهزائم وخسر في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد أبوجبل وأحمد صبحي وحسن شاهين وأيمن أشرف وسعيدو سيمبوري وأمير مدحت وإسحاق يعقوب ومحمود الجزار ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني وعاصم صلاح ومحمود سيد وأحمد النادي وعماد فتحي وأحمد سعيد وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن ومحمود قاعود ومحمد عبد اللطيف جريندو وسيرجى أكا وكريم بامبو وأسامة فيصل.

يدير المباراة إبراهيم محمد ويساعده صالح محمد وماجد المليجي ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا وحسني سلطان حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.